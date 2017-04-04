Шехид Самир Качаев – прерванные мечты ... (ФОТО)

2017-04-04 18:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В 19:00 5 апреля на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку состоится премьера спектакля "Yarımçıq qalmış" ("Прерванная…"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен по произведению Ефима Абрамова и Лейлы Бегим "Xəyalpərvər oğlan" ("Мечтающий мальчик"). Режиссер-постановщик – народный артист Вагиф Асадов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, режиссер – Гюльнар Гаджиева, музыкальное оформление – Рамиг Насиров, постановщик танцев – Элла Гаджиева, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева, исполнитель музыкальных композиций – Чинара Меликзаде.

Главные роли в спектакле исполняют заслуженные артисты Лейли Велиева, Эльшан Рустамов, Расим Джафаров, актеры Эльнур Керимов, Бахрам Гасанов, Гюнель Мамедова, Ася Атакишиева и другие.

Спектакль посвящен памяти Самира Качаева - талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)