Хады Раджабли раскритиковал работников туризма

2017-04-04 18:20 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане уровень услуг в сфере туризма не такой уж и низкий. Но мы хотим еще более качественных услуг.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

Он отметил, что основная проблема связана с ценами:

«Мы хотим увеличить число трехзвездочных отелей. В сфере туризма предусмотрен ряд льгот, что повлияет на цены. В районах Азербайджана туристические цены не такие высокие. Если где-то цены высокие, а уровень услуг низкий, то в следующий раз мы туда не пойдем. Люди идут туда, где хорошее обслуживание и низкие цены. Все это показывает, что цены в туристических объектах постепенно регулируются».

Х.Раджабли отметил, что иногда в туристических объектах берут на работу людей вообще без опыта:

«Эти люди не знают, как одеваться, или держат бороду. Мы все это видим. Для решения подобных проблем необходим опыт и профессиональные школы. Кроме того, уровень турфирм, одежда работников, а также их речь находятся на неудовлетворительном уровне. Для устранения всех этих проблем эти люди будут проходить тренинги».

У.А.

