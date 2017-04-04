Боевики ИГ казнили свыше тридцати жителей Мосула

2017-04-04 20:16 | www.apa.az | 3

Террористы группировки "Исламское государство"* казнили свыше тридцати мирных жителей за попытку бегства с территории, контролируемой боевиками в западной части города Мосул. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил полковник иракской армии Ахмед аль-Джабури.

По данным военного, все казненные — мужчины.

"Террористы ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ — ред.) разбросали их тела на улицах для устрашения населения", — сказал офицер из штаба объединенного командования операцией по освобождению провинции Найнава от ИГ, административным центром которой является Мосул.