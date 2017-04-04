В Испании конфисковали собственность дяди Асада на сумму свыше $700 млн

2017-04-04 21:04 | www.apa.az | 4

Испанский суд распорядился о конфискации более 500 объектов недвижимости стоимостью $735 млн и блокировке банковских счетов, принадлежащих бывшему вице-президенту Сирии Рифаату Асаду и его родственникам. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Associted Press.

Рифаат Асад приходится дядей президенту Сирии Башару Асаду. Он был вице-президентом Сирии, когда страной управлял отец нынешнего лидера. Рифаат Асад был изгнан из Сирии после неудавшейся попытки государственного переворота в 1984 году против своего брата Хафеза Асада.

Ранее сообщалось, что во Франции начато расследование в отношении дяди президента Сирии Башара Асада по подозрению в налоговых махинациях и отмывании доходов.