Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева

2017-04-04 22:28 | www.apa.az | 3

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого по делу о взяточничестве на 140 миллионов рублей. Как передает АПА, об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья пояснил, что при более мягкой мере пресечения Соловьев сможет воспользоваться своими связями с сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками, чтобы оказать давление на ход расследования, угрожать свидетелям, часть из которых были его подчиненными, а также скрыться в Испании, где у его семьи есть недвижимость.