Звезда сериала «Великолепный век» тяжело больна – ФОТО

2017-04-04 18:30 | www.oxu.az | 3

Турецкие СМИ сообщают о тяжелой болезни 73-летней актрисы Небахат Чехре, сыгравшей роль Валиде Султан в историческом сериале «Великолепный век».

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на 1news.az, у находящейся, несмотря на возраст, в прекрасной форме актрисы Н.Чехре прогрессирует болезнь Альцгеймера – сама актриса никак не комментирует данную информацию, а источники, близкие к ней, отмечают, что болезнь прогрессирует и она становится все более забывчивой.

Друзья актрисы настаивают на скорейшем медицинском вмешательстве, однако актриса отказывается обращаться к врачам.

Отметим, что не впервые турецкие СМИ заявляют о том, что Небахат Чехре страдает болезнью Альцгеймера – первые публикации об этом появились в 2013 году, но актриса опровергла данную информацию.

Небахат Чехре в образе Валиде Султан

Болезнь Альцгеймера - нередко в разговоре ее не совсем верно называют старческим маразмом - это болезнь, при которой определенные системы клеток мозга (нейронов) как бы отмирают, что приводит к развитию старческого или сенильного слабоумия (деменции).

A.C.

