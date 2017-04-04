AZ EN RU TR

Определилось расписание матчей XXV тура Премьер-лиги Азербайджана

2017-04-04 18:35 | www.oxu.az | 5

Определилось расписание матчей XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, встречи недели пройдут в течение двух дней.

Премьер-лига Азербайджана

XXV тур
9 апреля (воскресенье)
16:00 «Кяпяз» – «Нефтчи»
Гянджинский городской стадион
20:30 «Карабах» – «Габала»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова (CBC Sport/прямая трансляция)
10 апреля (понедельник)
15:00 «Зиря» – «Интер»
Стадион спортивного комплекса Зиря (CBC Sport/прямая трансляция)
17:30 АЗАЛ – «Сумгайыт»
«АЗАЛ Arena» (CBC Sport/прямая трансляция).

A.M.

 

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər