Определилось расписание матчей XXV тура Премьер-лиги Азербайджана
2017-04-04 18:35 | www.oxu.az | 5
Определилось расписание матчей XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, встречи недели пройдут в течение двух дней.
Премьер-лига Азербайджана
XXV тур
9 апреля (воскресенье)
16:00 «Кяпяз» – «Нефтчи»
Гянджинский городской стадион
20:30 «Карабах» – «Габала»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова (CBC Sport/прямая трансляция)
10 апреля (понедельник)
15:00 «Зиря» – «Интер»
Стадион спортивного комплекса Зиря (CBC Sport/прямая трансляция)
17:30 АЗАЛ – «Сумгайыт»
«АЗАЛ Arena» (CBC Sport/прямая трансляция).
A.M.