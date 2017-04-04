Определилось расписание матчей XXV тура Премьер-лиги Азербайджана

2017-04-04 18:35 | www.oxu.az | 5

Определилось расписание матчей XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, встречи недели пройдут в течение двух дней.

Премьер-лига Азербайджана

XXV тур

9 апреля (воскресенье)

16:00 «Кяпяз» – «Нефтчи»

Гянджинский городской стадион

20:30 «Карабах» – «Габала»

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова (CBC Sport/прямая трансляция)

10 апреля (понедельник)

15:00 «Зиря» – «Интер»

Стадион спортивного комплекса Зиря (CBC Sport/прямая трансляция)

17:30 АЗАЛ – «Сумгайыт»

«АЗАЛ Arena» (CBC Sport/прямая трансляция).

A.M.