Ашхабад и Сеул укрепляют деловое партнерство

2017-04-04 19:47 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в среду начнет свою работу двухдневное заседание межправительственной комиссии Туркменистана и Южной Кореи по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, говорится в сообщении "Нефтегазового комплекса" страны.

Южнокорейскую сторону возглавит министр торговли, промышленности и энергетики этой страны Джо Хъюнг Хванг.

"Повестка дня заседания включает в себя обсуждение хода реализации договоренностей, достигнутых по итогам предыдущего заседания комиссии, состоявшегося в 2015 году. Участники встречи также наметят новые направления развития межгосударственного партнерства", - сказано в сообщении.

В феврале сообщалось, что Южная Корея готова расширить сотрудничество с Туркменистаном в топливно-энергетическом комплексе.

Об этом говорилось в послании исполняющего обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сеул рассчитает на партнёрство в таких сферах, как разработка газовых месторождений, создание нефтехимической и газовой инфраструктуры и модернизация промышленности Туркменистана.

На данном этапе южнокорейские LG и Hyundai с японской TOYO ведут строительство газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы (на туркменском берегу Каспия). Общая стоимость проекта составляет более 3,4 миллиарда долларов. Газохимический комплекс планируется ввести в строй в сентябре 2018 года.

Мощность предприятия рассчитана на переработку пяти миллиардов кубометров газа в год и производство 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысячи тонн полипропилена.

Ранее сообщалось, что LG и Hundai на сервисных условиях выполнили крупный проект по освоению месторождения "Галкыныш", располагающего крупнейшими в Туркменистане запасами газа. Кроме того, данный консорциум получил крупный проект на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши.

Ашхабад и Сеул особое внимание уделяют и вопросам сотрудничества в транспортной сфере в контексте развития транзитной и логистической инфраструктуры по линии Восток-Запад и Север-Юг с выходом на европейские и ближневосточные рынки.

Проект будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. Это открывает оптимальный путь на европейские и ближневосточные рынки через территорию Центральной Азии из Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным туркменской стороны, в целом товарооборот Туркменистана и Южной Кореи за последние годы вырос с 200 миллионов до почти двух миллиардов долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)