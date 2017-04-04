Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturma gayreti var

2017-04-04 21:20 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sincar var ki onun durumu çok daha berbat ikinci bir kandil oluşturmanın gayretleri var. Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde 2 bin 500 kadar orada PKK'lı var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NTV ve Star TV ortak yayınında Oğuz Haksever’in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

"Sincar'da 2 bin 500 kadar PKK'lı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'da ikinci bir kandil oluşturmanın gayretinin olduğunun altını çizerek, "Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde 2 bin 500 kadar orada PKK'lı var. Tümüne baktığımız zaman Irak'ta aslında mezhebe dayalı bir Pers milliyetçiliğine yönelik İran'a bir destek oluşturuluyor. Yayılmacılık hareketi Pers milliyetçiliği perspektifinde ama dayanağı temeli neresi o da mezhebi, bir mezhep anlayışı ile bunu yayıyorlar."

"Fırat Kalkanı'nın ikinci, üçüncü etapları olacak"

Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatının birinci etabının bittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bundan sonra tabii ki bu bir yol haritası. Bu yol haritasının söylenmeyen, adı konmayan ikinci, üçüncü etapları olacak. Olay sadece Suriye boyutunda giden bir hareket değil. Bu olayın Irak boyutu var. Irak'ta malum bir Telafer, Sincar olayı var. Orada soydaşlarımız var. Musul'da aynı şekilde soydaşlarımız var."

"Her şeyden önce şehitlerimize çok ciddi bir saygısızlıktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddialarını çok iddialı ve gayri ahlaki bir yaklaşım olarak nitelendiren Erdoğan, "Her şeyden önce şehitlerimize çok ciddi bir saygısızlıktır. Bir defa benim Marmaris'ten hareket ettiğim andan önce yaptığım bir açıklama var. Bu kontrollü darbe girişiminin sinyalini kimden, nasıl, nerede aldığımı bütün bunları bizzat kendisinin ispat etmesi lazım. Fakat bu zat yalanla maruf bir kişidir. Eğer burada örtülü bir darbe girişiminden bahsediyorsa bunu ispat etmesi lazım. Eğer ispat edemiyorsa bu gayri ahlaki olmanın ötesinde benim edebimle maalesef ifade edemeyeceğim bir sıkıntıdır." ifadelerini kullandı.

"Bu hafta çok daha belirleyici olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasına ilişkin bir soru üzerine, kampanyaların başladığı günden bugüne her geçen gün 'evet' diyenlerde bir tırmanış olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ben meydanların dilini biraz bilirim. Çünkü ömrüm buralarda geçti ve şu anda da meydanlar bunu söylüyor. Kamuoyu araştırmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Oralardan gelen neticeler de bunu gösteriyor. Ben inanıyorum ki bu hafta çok daha belirleyici olacak."

Kaynak: AA