Google обвинила топ-менеджера Uber в краже беспилотных технологий

2017-04-04 18:50 | www.oxu.az | 5

Компания Google обвинила своего бывшего сотрудника и нынешнего топ-менеджера Uber в краже технологий, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как утверждает истец, работая над проектом беспилотного автомобиля, Энтони Левандовски создал собственную компанию в этой сфере, скачал порядка 14 тысяч конфиденциальных файлов и затем передал эту информацию Uber.

По данным документов, оказавшихся в распоряжении газеты The Wall Street Journal, Левандовски был одним из первых членов команды, занимавшейся разработкой собственного беспилотного автомобиля в Google. В августе 2012 года он основал свою компанию Odin Wave LLC. А еще через год в Google узнали, что компания Odin Wave заказала нестандартную деталь для лазерного датчика, аналогичную той, которая использовалась в разработках Google.

В 2014 года Odin Wave была объединена с компанией Tyto Lidar, которой управлял друг Энтони Левандовски (свое участие в ней Левандовски скрывал). Вскоре в Google обнаружили, что представленная Tyto технология в сфере лазерных датчиков частично совпадает с собственными разработками Google.

Позже Левандовски вместе со своим коллегой по Google Лиором Роном создали компанию 280 Systems. В январе 2016 года они оба покинули Google, переименовали 280 Systems в Otto, объединили ее с Tyto и продали Uber.

Н.О.