Бриллиант «Розовая звезда» стал самым дорогим камнем

2017-04-04 19:00 | www.oxu.az | 5

Бриллиант «Розовая звезда» стал самым дорогим камнем в мире. Сегодня он был продан на аукционе за 71,2 миллиона долларов, включая покупательскую наценку, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Чистая» стоимость драгоценного камня — 60 миллионов долларов. Этим он побил предыдущий рекорд, ранее принадлежавший голубому бриллианту «Оппенгеймер блю», проданного за 57,5 млн долларов в мае прошлого года. Бриллиант приобрёл ювелирный магазин Китая.

«Розовая звезда» весом 59,60 карата называют настоящим «произведением искусства природы». Это самый крупный, безупречный по форме и яркости розовый бриллиант, когда-либо регистрированный Американским институтом гемологии. Камень был вырезан из необработанного алмаза на 132,5 карата, добытого в Африке в 1999 году.

Н.О.