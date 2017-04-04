Президент Узбекистана отбыл с визитом в Россию

2017-04-04 19:51 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во второй половине дня вторника отбыл с двухдневным визитом в Россию, сообщило Национальное информагентство республики (УзА).

Ранее сообщалось, что глава Узбекистана по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с государственным визитом четвертого – пятого апреля.

Как сообщалось, в ходе встреч и переговоров с российским руководством будет рассмотрен широкий комплекс вопросов двусторонней повестки дня, перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте укрепления стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

Главы государств также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется принять Совместное заявление президентов двух стран.

В рамках визита также предполагается подписать пакет межправительственных, межведомственных соглашений, коммерческих контрактов и других документов, направленных на последовательное углубление узбекско-российских отношений, вывод их на качественно новый уровень взаимодействия.

Как сообщалось, накануне полномочные представители Узбекистана и России подписали 16 двусторонних соглашений, контрактов и других документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов.

Россия стабильно является крупнейшим торговым партнером Узбекистана, на долю которой сегодня приходится 29 процентов внешней торговли республики, а объем взаимного товарооборота в 2016 году превысил 4,2 миллиарда долларов.

В Узбекистане в настоящее время осуществляет деятельность 961 предприятие с участием российских предприятий, в том числе 810 СП и 151 предприятие со стопроцентным российским капиталом. Аккредитованы представительства 64 фирм и компаний РФ.

На территории России создано 569 предприятий при участии резидентов Узбекистана.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)