Инара Бабаева выступит на белорусской сцене

2017-04-04 19:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева 8 апреля выступит на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Инара Бабаева исполнит одну из главных ролей - партию Джильды в опере Джузеппе Верди "Риголетто".

Партию Риголетто исполнит заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Громов, хорошо знакомый бакинским зрителям, партию Герцога - солист Львовской национальной оперы Михаил Малафий.

За дирижерским пультом в этот вечер будет выпускник Музыкальной академии Флоренции Джанлука Марчано.

Отметим, что показ оперы "Риголетто" 8 апреля будет посвящен памяти народного артиста Республики Беларусь Юрия Бастрикова.

(Автор: Джани Бабаева)