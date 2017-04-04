Производители сахарной свеклы будут получать субсидию
2017-04-04 19:23 | www.oxu.az | 7
Президент Азербайджана подписал указ о стимуляции производства сахарной свеклы.
Как передает Oxu.Az, занимающимся производством сахарной свеклы юридическим лицам и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за каждую тонну переданной свеклы будет выплачена субсидия в размере 4 маната.
Кроме этого, с 2017 года фермеры, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы, не смогут получать финансовую помощь из госбюджета Азербайджана на закупку горюче-смазочных материалов.
Кабинету министров поручено в течение двух месяцев утвердить размер государственной субсидии и порядок ее выдачи.