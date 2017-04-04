В Азербайджане производителям сахарной свеклы будут выплачиваться субсидии

2017-04-04 19:58 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о стимулировании производства сахарной свеклы в стране.

Согласно распоряжению, производителям будут выплачиваться субсидии в размере четырех манат за каждую тонну сахарной свеклы, сданной юридическим лицам и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, занимающимся переработкой сахарной свеклы.

Производители сахарной свеклы не смогут получать с 2017 года помощь от государства на закупку топлива и моторного масла, используемых при возделывании посевных угодий.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев, согласовав с Президентом Азербайджана, определить порядок выплаты субсидий производителям сахарной свеклы за каждую тонну продукции, сданной юридическим лицам и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, занимающимся переработкой сахарной свеклы; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствии с этим указом.