Нападающий «Сумгаита» отличился акробатическим голом – ВИДЕО

2017-04-04 20:00 | www.oxu.az | 2

Нападающий футбольного клуба «Сумгаит» Амиль Юнанов в рамках XXI тура чемпионата Азербайджана в акробатическом прыжке отправил мяч в сетку ворот «Нефтчи».

Как передает Oxu.Az, футболист показал свои акробатические таланты на 63-й минуте встречи.

Отметим, что матч завершился победой команды «Сумгаит» со счетом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата Азербайджана «Сумгаит» занимает пятое место, набрав 28 очков. После поражения «Нефтчи» опустился на шестую строчку с 26 очками.

С.Б.

