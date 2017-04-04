Нацсовет сменил время митинга – ОБНОВЛЕНО

2017-04-04 20:17 | www.oxu.az | 4

Национальный совет принял предложение Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, митинг состоится не 9, а 8 апреля.

Отметим, ранее Национальный совет направил обращение в ИВ столицы для проведения митинга 9 апреля на стадионе «Мехсул». Исполнительная власть в свою очередь посчитала целесообразным перенести митинг на 8 апреля.

18:40

Исполнительная власть города Баку не разрешила Национальному совету провести митинг 9 апреля.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Исполнительная власть города Баку предложила провести акцию 8 апреля.

Отметим, Национальный совет обратился в Исполнительную власть города Баку в связи с намерением провести митинг на стадионе «Мехсул» 9 апреля.

A.M.