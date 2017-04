Məşhur aktyor "Kino evi"ndə (FOTO,VİDEO)

Bu həftə "Kino evi"nin qəhrəmanı hər kəsin Moskva göz yaşlarına inanmır filmindən "Qoşa" obrazı ilə sevdiyi aktyor, rejissor Aleksey Batalov olacaq. Dahi aktyor gənc yazar Vasif Ayanla müzakirə ediləcək. Veriliş 8 aprel 11:00-da Lider TV-də efirə gedəcək.

"Kino evi"nin layihə rəhbəri, idea müəllifi və aparıcısı Zeynəb Abdullah, rejissor və montajor İBO, operatorlar Kamal Məmmədov və Zaur Sultan , fotoqraf Elşad Musayevdir.

Veriliş 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə tanınmış kino ulduzlarının müəmmalı həyatı haqqında məlumat verilir. İkinci hissə "Kino mətbəx" rubrikası adlanır. Həmin ulduzun obrazları xüsusilə də vizit kartı sayılan filmi, bizim hər hansı tanınmış sima ilə (aktyor, kinoşunas, rejissor) müzakirə olunur. Üçüncü hissə "Çək göstər" adlanır. Burada həvəskarlar tərəfindən çəkilən sosial çarxların, qısa metrajlı filmlərin yayımlanmasına şərait yaradılır. Verilişin mahiyyəti əyləncəvi və maarifləndirici xarakter daşıyır. Həftə ərzində kinoteatrlarda yayımlanacaq filmlərin afişası da nəzərdə tutulub. *Qeyd edək ki, "Çək göstər" rubrikası bu həftədən öz fəaliyyətinə başlayır. Rubrikanın aparıcısı isə Lamiyə Əsgərovadır.

Qeyd edək ki, veriliş hər şənbə saat 11:00-dan 12:00-a dək, təkrarı isə çərşənbə günü 00:15-də Lider TV-də efirə çıxır.

