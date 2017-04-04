Следственный комитет РФ опубликовал список 10 погибших в Петербурге, чьи личности установлены

2017-04-04 20:10 | www.trend.az | 4

Следственный комитет России опубликовал список из десяти погибших в результате взрыва в вагоне петербургского метро, чьи личности уже установлены, передает РИА Новости.

Для опознания четырех остальных погибших проведут генетическую экспертизу, их визуальная идентификация не представляется возможной, добавляет следствие.

Список погибших, чьи личности установлены:

Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996),

Арышев Максим Витальевич (18.08.1996),

Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991),

Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998),

Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966),

Налимов Юрий Павлович (07.06.1945),

Петров Денис Романович (27.12.1991),

Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000),

Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990),

Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950).

В понедельник между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. СК возбудил дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.