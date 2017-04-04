Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Петербурге

2017-04-04 20:13 | www.trend.az | 5

Огни на главной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башне - погаснут ночью во вторник в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга, заявила мэр города Анн Идальго, передает РИА Новости.

"Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге", - написала Идальго в своем Twitter.

Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" днем третьего апреля. По версии следствия, террорист-смертник взорвал себя в вагоне. Позже на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну самодельную бомбу, которую удалось обезвредить. По последним данным, жертвами взрыва стали 14 человек, в больницах остаются 49 раненых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. Следователи также установили личность предполагаемого смертника - это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.