Теракт в Сирии, 20 погибших

2017-04-04 20:58 | www.oxu.az | 2

Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) подорвали заминированный автомобиль в населенном пункте Джизра на востоке Сирии, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Жертвами теракта стали 20 мирных жителей и еще 23 получили ранения.

Это селение было в марте освобождено отрядами коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

Сведений о погибших и раненых среди бойцов СДС не поступало. Бои между террористами ИГ и силами СДС идут сейчас в районе Евфратской ГЭС у города Табка (50 км от Ракки).

С.Б.

