Прокуратура Франции начала расследование в отношении главы штаба Ле Пен

2017-04-04 20:16 | www.trend.az | 3

Прокуратура Франции начала расследование в отношении главы предвыборного штаба кандидата в президенты страны, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен Давида Рашлина, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Поводом для разбирательства стало сообщение в газете Le Canard Enchainé о создании фиктивных рабочих мест.

В прошлом месяце правоохранительные органы начали расследование в отношении "Нацфронта" после жалобы руководства Европарламента, которое заподозрило сотрудников французской партии в нецелевом использовании средств из бюджета Евросоюза. Под подозрение попали 20 помощников 24 европарламентариев от НФ. Администрация ЕП установила, что наравне с их деятельностью в Страсбурге они сохранили официальные посты в партии.