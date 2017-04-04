Территорию Монако расширят за счет моря

2017-04-04 21:34 | www.oxu.az | 2

Территория княжества Монако будет увеличена на 6 га за счет нового проекта осушения моря.

Как передает Oxu.Az cо сссылкой на Интерфакс, об этом сообщил на пресс-конференции во вторник президент Управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз.

«Реализация проекта начата три месяца назад. На отвоеванной у воды территории будут построены роскошные апартаменты, а также разбит сад, который изменит облик Монте-Карло при взгляде со стороны моря. Окончание строительство запланировано на 2025 год», - рассказал он.

Г.Роз добавил, что площадь нового эко-квартала составит 60 кв. метров. Он будет включать жилые дома и офисы, парковку, внутренний порт, парк и набережную. Новые площади позволят увеличить территорию главного культурно-выставочного центра княжества «Гримальди-форума».

Княжество Монако - карликовое государство на берегу Средиземного моря. Граничит с Францией. Его площадь составляет всего 2 кв. км, береговая линия - 4 км. Население - 37 тыс. человек. Первый проект по осушению моря был реализован в Монако еще в 60-е годы прошлого века. За последние годы площадь княжества за счет осушения моря увеличилась на 40 га.

С.Б.

