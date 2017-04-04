В Азербайджане упрощается процедура электроснабжения строительных объектов предпринимателей

2017-04-04 20:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об упрощении процедуры электроснабжения существующих или же планируемых к возведению строительных объектов предпринимателей.

С целью контроля над выдачей технических условий для получения до 150 киловатт/часов электроэнергетической мощности, необходимой существующим строительным объектам или же объектам, которые будут построены, проектно-сметной документации, а также над выполнением работ по подключению к сети электроснабжения создается Технический совет в следующем составе:

Председатель Совета - представитель министерства энергетики.

Члены Совета - представитель министерства экономики, Бакинского транспортного агентства при Кабмине Азербайджана, представитель ОАО «Азеришыг», представитель ОАО «Азеравтойол», представитель Сумгайытского управления пассажироперевозок автомобильным транспортом при главе Исполнительной власти Сумгайыта, представитель Гянджинского управления пассажироперевозок автомобильным транспортом при главе Исполнительной власти Гянджи, представители местных органов исполнительной власти.

Установить, что выдача технических условий для получения до 150 киловатт/часов электроэнергетической мощности существующими строительными объектами или же объектами, которые будут построены, подготовка и выдача проектно-сметной документации, а также обращения по подключению к сети электроснабжения осуществляются центрами “ASAN Kommunal” (в регионах, где не созданы эти центры – центрами Службы “ASAN“ до создания этих центров ); деятельность Технического совета осуществляется по принципам и стандартам деятельности центров Службы “ASAN“; представители Бакинского транспортного агентства при Кабмине Азербайджана, Сумгайытского управления пассажироперевозок автомобильным транспортом при главе Исполнительной власти Сумгайыта, Гянджинского управления пассажироперевозок автомобильным транспортом при главе Исполнительной власти Гянджи и представители местных органов исполнительной власти входят в состав Технического совета, созданного в центрах “ASAN Kommunal”, только по соответствующим административно-территориальным единицам.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить Президенту; с учетом международного опыта в течение девяти месяцев подготовить новый проект закона «Об электроэнергетике» и представить Президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; с целью обеспечения растущих потребностей населения в электроэнергии совместно с министерствами финансов и экономики представить Президенту Азербайджана предложения, связанные со строительством и финансированием трех подстанций мощностью 220 киловольт в Баку, предусмотренных государственными инвестиционными программами в проектах госбюджета Азербайджана на 2018-2020 годы; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в трехмесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

ОАО «Азеришыг» поручено в течение одного месяца предоставить министерству энергетики информацию (с ежемесячным обновлением) по каждой подстанции и трансформаторному пункту сетей электроснабжения по районам и городам; в двухмесячный срок разместить на своем сайте указанную информацию.

Министерству энергетики поручено в трехмесячный срок разместить на своем сайте информацию, полученную от ОАО «Азеришыг»; в течение десяти дней обеспечить формирование Технического совета в каждом центре “ASAN Kommunal” с присутствием представителя от каждого из вышеназванных государственных органов и структур и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

Министерству финансов поручено совместно с министерством энергетики в трехмесячный срок подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для получения технических условий, подготовке и выдаче проектно-сметных документов, а также упрощению процедуры присоединения к сети электроснабжения и сокращению срока и необходимых в связи с этим расходов.

Государственному агентству по социальным инновациям и обслуживанию граждан при Президенте Азербайджана и вышеуказанным государственным органам и структурам поручено оказать необходимую помощь в работе Технического совета по выполнению обязательств, вытекающих из этого указа, на основании его обращения предоставить необходимую информацию и документы.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.

Министерствам энергетики, экономики, Государственному агентству по социальным инновациям и обслуживанию граждан при Президенте Азербайджана, ОАО «Азеришыг», ОАО «Азеравтойол» и районным (городским) органам исполнительной власти поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.