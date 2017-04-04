Российский сенатор поскользнулся в бане и умер

2017-04-04 22:27 | www.oxu.az | 3

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался в Санкт-Петербурге.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники во вторник, 4 апреля.

По предварительным данным, причиной смерти Тюльпанова стала бытовая травма. Как утверждает источник, он поскользнулся в бане и ударился головой.

Как сообщает издание, на место выехало руководство правоохранительных органов, а также спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Информацию о смерти сенатора подтвердил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. «Тюльпанов скончался в Кировском районе после того, как поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа», — сообщил собеседник агентства. Те же данные со ссылкой на источник передает РИА Новости.

С.Б.

