В Европе ввели в обращение новую купюру номиналом €50

2017-04-04 20:25 | www.trend.az | 2

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ввел в обращение обновленную банкноту достоинством в 50 евро, которую официально представил еще в начале июля прошлого года, передает ТАСС.

Столько времени у финрегулятора ушло на распределение новых денег по кредитно-финансовым организациям, обновление программного обеспечения в банкоматах и торговых автоматах. Всего в обращение поступит около 5,4 миллиарда новых банкнот.

Главная отличительная черта новых 50 евро - портрет героини древнегреческой мифологии - Европы. Ее изображение можно будет увидеть в виде водяного знака, а также на голографической вертикальной полосе. Цвет банкноты не меняется и представляет собой смесь коричневого и оранжевого. Размер также остается прежним. Но есть еще один отличительный знак - цифра 50 в нижнем левом углу будет менять свой цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона.

По данным германского Бундесбанка, "полтинники" являются самой важной банкнотой евро - они составляют 46 процента всех купюр, которые находятся в обращении. В этой связи ЕЦБ, прежде всего, ставил цель обновить элементы защиты, ведь купюры номиналом 50 евро подделывают чаще всего.

На каждой банкноте присутствует подпись президента Европейского центробанка. Если на деньгах предыдущего образца был размещен автограф француза Жана-Клода Трише, возглавлявшего регулятор с 2003 по 2011 год, то на новых купюрах достоинством в 50 евро будет уже автограф Марио Драги.

Еще одно отличие заключается в том, что надпись "евро" отныне выполнена не только латинским и греческим шрифтом, но и кириллицей. Связано это со вступлением в ЕС Болгарии в 2007 году. Кроме того, аббревиатура "ЕЦБ" будет указана не на пяти языках, как раньше, а на деcяти.

Во Франкфурте-на-Майне считают, что введение в оборот новой купюры пройдет без осложнений, ведь у банков было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому событию. В мае 2013 года значительные сложности возникли при введении в обращение новых банкнот номиналом 5 евро. Тогда многие автоматы - в метро и на вокзалах - попросту отказывались их принимать.

Старые "полтинники" постепенно будут убраны из обращения.