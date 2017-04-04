Химатака в Идлибе – преступление против человечности - МИД Турции

2017-04-04 20:29 | www.trend.az | 3

Применение химического оружия в сирийском Идлибе является преступлением против человечности, и виновные в нем должны быть наказаны, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает во вторник агентство Анадолу.

По его словам, несмотря на то, что в этом случае были перейдены все границы, Запад демонстрирует равнодушие по отношению к происходящему.

«Уверен, что те, кто пытается преподать нам урок по правам человека, попытаются скрыть химатаку. Это неприемлемо для нас и может свести на нет политическое урегулирование в Сирии», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД также прокомментировал одностороннее решение Совета Киркука провести референдум о включении провинции в состав Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ).

По его словам, туркманы в Киркуке не брошены на произвол судьбы. «Анкара не позволит принимать такие категоричные решения. Попытки использовать хаос в регионе в своих целях не принесут пользы Ираку и КРАИ», - отметил министр.

В результате применения режимом Асада химического оружия в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.