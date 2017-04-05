Мощное землетрясение в Казахстане

2017-04-05 00:27 | www.oxu.az | 4

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Восточно-Казахстанской области.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК.

По информации ведомства, сетью сейсмических станций 4 апреля в 21.07 по местному времени зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 732 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, передаёт Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения 13,3, магнитуда MPV 6,3, координаты эпицентра 47,52 градуса северной широты 83,95 градуса восточной долготы, глубина 10 километров.

Отмечается, что землетрясение ощущалось (по шкале МSК-64) в Зайсане 5-6 баллов и в Усть-Каменогорске 3-4 балла.

С.Б.

