Госдеп: Ракка должна быть под контролем местных жителей, заявили в

2017-04-05 00:30 | www.apa.az | 3

Сирийский город Ракка, который захватили боевики группировки "Исламское государство", должен находиться под контролем местных жителей с учетом сохранения территориальной целостности Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель госдепартамента.

"Относительно Ракки принцип в том, чтобы за этот район отвечали местные жители. Это должен быть процесс, при котором будет гарантировано, что ИГ не вернется", — сообщил представитель ведомства журналистам.

Он напомнил, что именно такой принцип уже реализуется в освобожденных от ИГ других районах Сирии при поддержке США.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии и политический процесс, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2254. Это процесс, который должны вести сами сирийцы политическим путем", — добавил представитель ведомства.