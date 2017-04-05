Тереза Мэй отказалась надеть платок во время визита в Эр-Рияд

2017-04-05 00:36 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала инструкцию МИД Соединенного Королевства и отказалась покрывать голову платком во время визита в Саудовскую Аравию. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Independent.

По данным издания, эксперты министерства посоветовали Мэй надеть традиционное арабское платье и платок. Однако председатель правительства заявила, что не собирается следовать местной традиции. "Я надеюсь, что народ увидит во мне лидера и поймет, чего может достичь женщина", — цитирует главу кабинета газета.

Как отмечает издание, в корпусе законов Саудовской Аравии нет статьи, обязывающей иностранцев носить головной убор. Однако гости королевства, как правило, стараются не нарушать строгих мусульманских обычаев.