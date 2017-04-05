США призвали Россию и Иран оказать давление на Асада

2017-04-05 00:40 | www.trend.az | 3

Соединенные Штаты призывают Россию и Иран оказать давление на президента Сирии Башара Асада, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя совершенные химические атаки в провинции Идлиб, передает РИА Новости.

"США решительно осуждают химатаки, совершенные в провинции Идлиб. Поступают сообщения о десятках погибших, включая детей. Пока мы продолжаем отслеживать ужасную ситуацию, очевидно, что это то, как действует Башар Асад: с жестоким и откровенным варварством. Те, кто защищают и поддерживают его, включая Россию и Иран, не должны иметь никаких иллюзий относительно Асада или его намерений", — говорится в заявлении госсекретаря США.

Тиллерсон отметил, что те, кто использует химическое оружие против своего собственного народа показывают фундаментальное пренебрежение к морали и должны понести за это ответственность.

"Также ясно, что этот ужасающий конфликт требует реального режима прекращения боевых действий, и сторонники вооруженных групп в регионе должны соблюдать взятые на себя обязательства. Мы призываем Россию и Иран снова оказать давление на сирийский режим и гарантировать, что подобного рода ужасные атаки не повторятся снова. В качестве самопровозглашенных гарантов режима перемирия огня, Россия и Иран также несут огромную моральную ответственность за эти смерти", — добавил госсекретарь.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.