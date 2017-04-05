Кадыров подписал закон о ношении школьницами хиджаба

2017-04-05 01:21 | www.apa.az | 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал принятые парламентом изменения в законе «Об образовании в Чеченской Республике», в соответствии с которым школы вправе устанавливать требования к одежде учеников.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в соответствии с законом, обучающиеся имеют право на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет единой позиции по вопросу о возможности ношения хиджабов в российских школах.