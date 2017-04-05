ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РКК в Ираке

2017-04-05 01:38 | www.trend.az | 3

ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK на севере Ирака, в результате чего уничтожены укрытия и две огневые точки террористов, сообщает Генштаб ВС Турции.

По предварительным данным, в результате авиаударов нейтрализованы четыре террориста, передает Анадолу.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.