ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РКК в Ираке
2017-04-05 01:38 | www.trend.az | 3
ВВС Турции нанесли удары по объектам PKK на севере Ирака, в результате чего уничтожены укрытия и две огневые точки террористов, сообщает Генштаб ВС Турции.
По предварительным данным, в результате авиаударов нейтрализованы четыре террориста, передает Анадолу.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.
С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.