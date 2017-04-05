В Британии задержали подозреваемого в подготовке теракта

2017-04-05 02:33 | www.apa.az | 3

Полиция Британии задержала молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе лондонской полиции.

По данным полиции, 18-летний мужчина был задержан при попытке выехать за пределы Великобритании на поезде с вокзала Сент-Панкрас.

"Он был задержан по подозрению в подготовке террористических актов, распространении террористических публикаций и призывах поддерживать запрещенную организацию", — говорится в заявлении полиции. В настоящее время правоохранительные органы проводят обыск в квартире на севере Лондона.

В сообщении полиции отмечается, что "это задержание не связано с преступлениями против Великобритании".