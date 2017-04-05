Четыре человека погибли при взрыве на фабрике фейерверков в Португалии

2017-04-05 02:37 | www.trend.az | 3

По меньшей мере четыре человека стали жертвами мощного взрыва, который произошел на семейной фабрике фейерверков на севере Португалии, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.

Еще три человека числятся пропавшими без вести, шансы найти их живыми крайне малы, сообщают власти, поскольку пожар на месте взрыва все еще продолжается. Всего на заводе работало около 15 человек.

Фабрика располагалась в деревне возле города Ламегу в 350 км к северу от Лиссабона.