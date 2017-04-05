В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,3

2017-04-05 03:01 | www.apa.az | 3

Казахстанские сейсмологи 4 апреля зафиксировали землетрясение. Как передает АПА со ссылкой на Today.kz, землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано в 21:07 по времени Астаны.

Очаг тектонических катаклизмов залегал на 10-километровой глубине.

Эпицентр подземных толчков находился в 352 километрах от Усть-Каменогорска, в 732 километрах на северо-восток от Алматы.

По данным сейсмологов, в Зайсане ощущались толчки силой 5-6 баллов, в Усть-Каменогорске - 3-4 балла.

Информации о разрушениях пока не поступало.