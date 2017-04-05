Совбез ООН в среду обсудит ситуацию в Идлибе

2017-04-05 03:12 | www.apa.az | 3

Совет Безопасности ООН в среду в 10.00 обсудит ситуацию в сирийском Идлибе, где, как сообщалось, было применено химическое оружие, сообщила постпред США при ООН (председатель Совета в апреле) Никки Хейли, передает РИА Новости.

О созыве экстренного заседания она сообщила по итогам утренней сессии работы СБ ООН.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил во вторник о необходимости проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с химической атакой в сирийской провинции Идлиб.