Сирийская авиация нанесла удар по складу с химическим оружием в Идлибе

2017-04-05 03:40 | www.apa.az | 3

Сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники, где находились арсеналы боеприпасов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Как передает московский корреспондент АПА, об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака", — сказал Конашенков.

По его словам, на территории склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Он отметил, что данные боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес по факту применения химического оружия в провинции Идлиб и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.