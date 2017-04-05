В Азербайджане произошло землетрясение

2017-04-05 04:13 | www.apa.az | 2

В южном регионе Азербайджана произошло землетрясение. Как сообщает южное бюро АПА, подземные толчки были зарегистрированы в 03.16.

Землетрясение наиболее сильно ощущалось в Лянкяранском и Масаллинском районах.

Толчки силой 3-4 балла ощущались в селах Сепаради, Джиль, Вильван и Зовля Лянкяранского района, а также в селах Борадигях, Беюк Ходжавар, Гызылавар и Бадалан Масаллинского района.

В результате землетрясения в указанных населенных пунктах разрушений не зафиксировано.