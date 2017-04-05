КНДР осуществила пуск баллистической ракеты

2017-04-05 04:52 | www.apa.az | 3

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, gо данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса.

Испытанная в КНДР баллистическая ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап.

Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.