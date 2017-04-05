В Португалии при взрыве на фабрике фейерверков погибли четыре человека

2017-04-05 05:06 | www.apa.az | 3

Четыре человека погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков на севере Португалии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что мощный взрыв произошел во вторник вечером на фабрике, расположенной в районе Авойнш недалеко от города Ламегу.

По данным агентства, еще три человека числятся пропавшими без вести, однако на данный момент нет точных данных по поводу того, сколько людей находилось на фабрике в момент взрыва.