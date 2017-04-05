В Сабирабаде поезд столкнулся с автомобилем, погибли 2 человека, еще 1 ранен

2017-04-05 06:12 | www.apa.az | 3

В результате тяжелого ДТП в Сабирабаде погибли 2 человека, еще один ранен. Как сообщает миль-муганское бюро АПА, авария зарегистрирована на территории села Османлы Сабирабадского района. По сообщению, грузовой поезд врезался в переезжавший пути легковой автомобиль марки «ГАЗ-31» с государственным номерным знаком 54 BJ 709.

В результате аварии на месте происшествия погибли двое находившихся в автомобиле лиц, еще один госпитализирован с травмами в Сабирабадскую горбольницу.

Установлена личность одного из погибших – житель села Хаджибабир Сабирабадского района Мамедов Афлатун Дамиргулу оглу 1972 г.р.

Выясняются обстоятельства, а также личности второго погибшего и пострадавшего лиц.