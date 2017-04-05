Погибшая в петербургском метро азербайджанка является уроженкой Борчалы

2017-04-05 06:42 | www.apa.az | 3

Погибшая в результате теракта в петербургском метрополитене 20-летняя азербайджанка Дильбар Алиева (гражданка РФ) является уроженкой села Фахралы Борчалинского региона Грузии. Как сообщает грузинское бюро АПА, ее родители, прожив некоторое время в Баку, переехали в Санкт-Петербург. Об этом сообщил АПА представитель сельской администрации Новруз Мамедов. По его словам, Д.Алиева была студенткой петербургского железнодорожного университета: «Ее отец 5 лет назад навещал Фахралы. У них есть дом в Санкт-Петербурге. Они намеревались продать его и приобрести квартиру в Баку».

По словам Н.Аббасова, тело Д.Алиевой будет доставлено в Баку сегодня и похоронено в столице: «У них в Баку много родственников, поэтому решили похоронить в столице».

Напомним, что Д.Алиева 4 апреля после взрыва на станции метро была доставлена в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу, однако врачи оказались бессильны.