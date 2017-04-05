Число погибших при сходе селевого потока в Колумбии достигло 290 человек

2017-04-05 07:34 | www.trend.az | 3

Органы судебной медицины Колумбии сообщили, что число погибших при прохождении селевого потока по городу Мокоа достигло 290 человек, передает РИА Новости.

Ранее называлась цифра в 273 погибших.

По сообщению радио Caracol, тела 186 погибших уже были опознаны. Из них 144 – несовершеннолетние. По последним данным, 332 человека получили ранения. В городе прервано водоснабжение, без света осталось 80% домов.

Президент Хуан Мануэль Сантос объявил, что совет министров страны уже объявил чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии, чтобы облегчить работы по восстановлению Мокоа, а также внесение изменений в бюджет для этих целей.