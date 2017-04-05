На юге Азербайджана произошло землетрясение
2017-04-05 07:50 | www.trend.az | 3
БАКУ/ Trend/ - В южном регионе Азербайджана в среду ночью в 03:16, в 27 км к северо-западу от города Лянкяран произошло землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
В эпицентре землетрясения сила подземных толчков составила 4,0 балла. Толчки силой в 3,0 балла ощущались в близлежащих населенных пунктах.
Город Лянкяран расположен на юге Азербайджана в 270 километрах от Баку.