На юге Азербайджана произошло землетрясение

2017-04-05 07:50 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В южном регионе Азербайджана в среду ночью в 03:16, в 27 км к северо-западу от города Лянкяран произошло землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В эпицентре землетрясения сила подземных толчков составила 4,0 балла. Толчки силой в 3,0 балла ощущались в близлежащих населенных пунктах.

Город Лянкяран расположен на юге Азербайджана в 270 километрах от Баку.