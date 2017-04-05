Азербайджан может ликвидировать верхнюю планку по процентным ставкам страхуемых вкладов (Эксклюзив)

2017-04-05 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть ликвидирована верхняя планка по процентным ставкам страхуемых вкладов, сказал в интервью Trend исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, это может быть предпринято в результате расширения мандата ADIF и изменений в законодательство. Глава Фонда также отметил, что данные шаги являлись предметом обсуждения в рамках недавнего визита в Баку миссии Всемирного банка (ВБ) во главе с ведущим экспертом по финансам и частному сектору на Южном Кавказе Анжелой Пригожиной. Целью визита было обсуждение второго этапа проекта модернизации финансового сектора страны, в рамках которого также предусматривается модернизация деятельности ADIF.

"Каждые 3-5 лет Международный союз страховщиков совместно со Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами проводят оценку законодательства в сфере страхования вкладов. В этом году эксперты ВБ приехали оценить нашу деятельность, и в ближайшее время будут представлены результаты оценки. Кроме того, рассматривается вопрос институционализации Фонда, что обычно затрагивается при смене мандата. С миссией ВБ также провели переговоры по оптимизации нашего законодательства, так как оно было принято в 2006 году и есть необходимость в его модернизации", - сказал Джавадов.

Глава ADIF отметил, что вопрос расширения мандата Фонда, скорее всего, будет рассмотрен после частичного завершения ликвидационного процесса в закрытых банках.

"На сегодняшний день наш мандат - это PayBox Plus, когда Фонд, наряду с выплатой компенсаций, может также заниматься оздоровлением и ликвидацией банков. Кроме того, при данном мандате Фонд может применять к банкам дифференцирование страховых взносов. Но на сегодняшний день в Азербайджане определен единый размер страхового взноса. Конечно же, манадат Фонда должен быть расширен, но сегодня мы участвуем в процессе ликвидации 11 банков. Вопрос расширения мандата, скорее всего, будет рассмотрен после частичного завершения ликвидационного процесса", - сказал Джавадов.

Согласно действующему законодательству, банки-члены ADIF обязаны выплачивать квартальные календарные взносы в размере 0,125 процента (0,5 процента в год) от общей суммы застрахованных вкладов в банке. Таким образом, ежегодно за счёт календарных взносов, выплачиваемых банками-членами, ADIF получает около 30 миллионов манатов.

По словам Джавадова, в случае применения дифференцированных страховых взносов для банков, будет ликвидирована верхняя планка по страхуемым вкладам.

"В данном случае размер взноса может быть определен исходя из рейтинга банка, формирующегося на основе оценивания его капитала, прибыльности, ликвидности, менеджмента и чувствительности к рынку. Ряд стран оценивает банки еще по некоторым дополнительным критериям, но вышеперечисленные являются основными. При этом размер взносов отличается в различных странах. И если в данном случае банк будет применять политику высоких процентов по вкладам, это будет влиять на его рейтинги, и в результате банк будет платить более высокие страховые взносы", - сказал Джавадов.

В настоящее время верхняя планка годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента, а максимальный уровень ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

До введения этого трехлетнего моратория, то есть до первого марта 2016 года максимальный уровень страхового покрытия по вкладу составлял 30 тысяч манатов. После истечения этого моратория вопросы компенсации по полностью застрахованным согласно этому закону вкладам будут регулироваться законом "О страховании вкладов".

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года.

Официальный курс на седьмое марта составляет 1,7548 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)