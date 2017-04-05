Россия начала учения на Каспии

2017-04-05 08:41 | www.trend.az | 3

Учения с участием около 20 российских кораблей, в том числе вооруженных ракетным комплексом "Калибр", начались на Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает ТАСС.

"Группировка кораблей Каспийской флотилии в составе ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич", малых артиллерийских кораблей "Волгодонск" и "Махачкала" с приданными судами обеспечения вышла из пунктов базирования и приступила к проведению зачетных тактических учений в Каспийском море. Всего в морских полигонах учебно-боевые задачи выполняют порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения которые выполнят комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям", - говорится в сообщении.

Экипажи также отработают организацию взаимодействия и связи между кораблями, совместное плавание различными строями.

Район учений закрыт для гражданского судоходства на период маневров, добавили в пресс-службе.

Корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг", относящиеся к проекту 21631 ("Буян-М"), а также ракетный корабль "Дагестан" проекта 11661 вооружены ракетным комплексом "Калибр". Они участвовали в нанесении ударов по боевикам "Исламского государства" (организация запрещена в России) в Сирии осенью 2015 года.