Adana'da 'Huzur' operasyonu kapsamında aranan 20 kişi yakalandı

2017-04-05 08:41 | www.trend.az | 1

Adana'da 500 polisin katıldığı helikopter destekli "Türkiye Huzur" operasyonu kapsamında bin 752 kişinin kaydı sorgulandı ve aranan 20 kişi yakalandı.

Ülke genelinde dün akşam başlayan asayiş uygulaması çerçevesinde Adana'da asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık, trafik ve polis merkezi ekipleri 15 noktada sabit yol uygulaması yaptı.

Uygulamada, şüphelilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra aranan kişiler ile ateşli silah, bıçak, uyuşturucu taşıyanlara ilişkin denetimler gerçekleştirildi. Yollarda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar da arandı.

21 araç sürücüsüne toplam 14 bin lira para cezası verildi

Polis helikopterinin de destek verdiği "Türkiye Huzur" uygulamasında bin 752 kişinin kaydı sorgulandı, 985 araç kontrol edildi. Aranan 20 kişiyi yakalayan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında 7 araç trafikten men edildi, 21 araç sürücüsüne toplam 14 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA