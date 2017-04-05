КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты
2017-04-05 08:45 | www.oxu.az | 3
КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса.
Испытанная в КНДР баллистическая ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров в сторону Японского моря.
Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.
A.M.