КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты

2017-04-05 08:45 | www.oxu.az | 3

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса.

Испытанная в КНДР баллистическая ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров в сторону Японского моря.

Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.

A.M.