Россия начала учения на Каспии

2017-04-05 08:59 | www.oxu.az | 2

Учения с участием около 20 российских кораблей, в том числе вооруженных ракетным комплексом «Калибр», начались на Каспийском море.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Группировка кораблей Каспийской флотилии в составе ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич», малых артиллерийских кораблей «Волгодонск» и «Махачкала» с приданными судами обеспечения вышла из пунктов базирования и приступила к проведению зачетных тактических учений в Каспийском море. Всего в морских полигонах учебно-боевые задачи выполняют порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения которые выполнят комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям», - говорится в сообщении.

Экипажи также отработают организацию взаимодействия и связи между кораблями, совместное плавание различными строями.

Район учений закрыт для гражданского судоходства на период маневров, добавили в пресс-службе.

Корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг», относящиеся к проекту 21631 («Буян-М»), а также ракетный корабль «Дагестан» проекта 11661 вооружены ракетным комплексом «Калибр». Они участвовали в нанесении ударов по боевикам ИГИЛ в Сирии осенью 2015 года.

A.M.